Cane ucciso e sezionato a Sezze vicino Latina | orrore ripreso dalle guardie zoofile i resti in una busta

Un uomo ha ucciso e sezionato un cane a Sezze (Latina). Le guardie zoofile hanno ripreso l'orrore e segnalato alla Procura. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Cane ucciso e sezionato a Sezze vicino Latina: orrore ripreso dalle guardie zoofile, i resti in una busta

Leggi anche questi approfondimenti

Cane ucciso da una sassata al Pionta, si cercano i testimoni - X Vai su X

Omicidio Cinzia Pinna, l’avvocato della fidanzata di Ragnedda: «Il divano sporco di sangue? Mai visto. E non ha comprato lei quello nuovo» – VIDEO Il legale della ristoratrice Rosamaria Elvo: dal telefono prestato al compagno, al cane ucciso in sala, all’asse - facebook.com Vai su Facebook

Sezze (Latina) choc: fa a pezzi un cane. Sorpreso dai volontari Fipsas l’uomo è fuggito con i resti - Le guardie ittiche e zoologiche hanno filmato e fotografato l’orribile episodio e hanno trasmesso la documentazione alla Procura di Latina ... Scrive quotidiano.net

Orrore a Sezze, uccide e seziona un cane: guardie zoofile filmano tutto - Orrore a Sezze, in provincia di Latina, dove oggi, lunedì 27 ottobre, un uomo ha ucciso e sezionato un cane, per poi raccogliere i resti dell’animale, riporli in una busta e darsi alla fuga verso le ... Come scrive msn.com

Orrore a Sezze: straniero uccide e seziona un cane, fugge all’arrivo delle guardie - Nella mattinata di lunedì 27 ottobre, le guardie ittiche zoofile della FIPSAS sono intervenute in località Ceriara di Sezze dopo ... Segnala latinapress.it