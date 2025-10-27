Cane intossicato dalla droga nascosta forse nelle siepi del giardino pubblico

Una normalissima passeggiata ai giardinetti sottocasa. Poi i primi sintomi: vomito e il cane che non sta più in piedi. A quel punto la corsa dal veterinario e quella diagnosi che ha lasciato il proprietario senza parole: il suo cane è entrato in contatto con la droga. Il fatto è accaduto. 🔗 Leggi su Monzatoday.it