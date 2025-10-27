Candidati presidente a confronto con le imprese | Lobuono da Confindustria Decaro incontra Ance

Baritoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Proseguono gli incontri tra i candidati alla presidenza della Regione Puglia e le associazioni di categoria in vista delle elezioni regionali del 23 e 24 novembre. Due momenti distinti, nella giornata di oggi, 27 ottobre, hanno visto confrontarsi i principali aspiranti governatori con il mondo. 🔗 Leggi su Baritoday.it

