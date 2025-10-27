CANALE 5 | STRISCIA LA NOTIZIA RIPARTE DAL GIORNO PIÙ CALMO DELLA SETTIMANA

Striscia la Notizia sta per tornare su Canale 5. La notizia è certa così come la vera novità: la trasformazione da format dell’access ad una vera e propria prima serata. Servizi più lunghi, reportage più corposi, uno studio tutto nuovo e un’atmosfera adatta per un prime time. Si tenterà un’operazione alla Ruota della Fortuna: rinfrescare e rilanciare un format storico che per Mediaset ha ancora tanto da dare. Un test di lusso serale che durerà 5 puntate. Al timone la coppia per eccellenza del tg satirico ideato, scritto e diretto da Antonio Ricci, ovvero Ezio Greggio e Enzo Iacchetti. L’esordio della coppia più amata è avvenuto il 26 settembre 1994. 🔗 Leggi su Bubinoblog

