Campania il sondaggio che cambia la corsa | Fico-Cirielli testa a testa resta l’incognita De Luca
Tempo di lettura: 2 minuti Otto liste per ciascun candidato, due schieramenti principali e un quadro politico che si accende all’indomani dell’apertura ufficiale della campagna elettorale. Da un lato il campo largo del centrosinistra con l’asse PD-M5S guidato da Roberto Fico, già Presidente della Camera e volto simbolo dell’alleanza progressista; dall’altro il centrodestra compatto intorno a Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri espressione di Fratelli d’Italia sostenuto da Forza Italia, Lega e Noi Moderati, oltre che da diverse liste civiche territoriali. Secondo una recente rilevazione di Affari Italiani, il duello per la guida della Regione Campania si farebbe sempre più serrato: i dati segnalano un possibile “quasi testa a testa” con Fico al 50% e Cirielli al 47%, mentre il centrodestra (FdI-FI-Lega) nel complesso appare compatto attorno al 40%. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
