Campania Ditto si sfila dalle Regionali | servono progetto e competenze

Alle Regionali in Campania, Enrico Ditto sceglie un ritiro consapevole: un “passo di lato” maturato dopo mesi di confronto sterile. Denuncia una politica ripiegata su sé stessa e lontana dai temi concreti, e indica la necessità di un progetto più ampio che rimetta competenze e cittadini al centro. Una campagna che dimentica i cittadini Per . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Campania, Ditto si sfila dalle Regionali: servono progetto e competenze

