Campania | Cerreto FdI ' Fico sempre assente nei territori ora fa le passerelle'

Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "Imbarazzo e sdegno per il candidato Fico che ha sempre preferito stare nei palazzi anziché nei territori al contatto con la gente e le realtà campane. Ora l'ex pasionario si è accompagnato addirittura insieme al Vescovo di Capua in una visita alla Comunità Fernandes di Castel Volturno. A completare il concerto di ipocrisie, vi sono alcuni suoi candidati che hanno sempre disprezzato Castel Volturno vedendola come un buco nero e privo di un domani per tutte le sfide che offre, come ogni realtà cittadina". Così Marco Cerreto, deputato di Fratelli d'Italia e capogruppo in commissione Agricoltura.

