Campana Lega | Con Reddito di Dignità Sanitaria nessuno deve scegliere tra salute e un piatto a tavola

NAPOLI, 27 ottobre 2025 – “In Campania nessuno deve più scegliere tra curarsi e mangiare. La salute non può essere un lusso”. Con queste parole Ciro Campana, candidato al Consiglio Regionale della Campania con la Lega, ha presentato la sua proposta per l’istituzione del Reddito di Dignità Sanitaria, contro il fenomeno della povertà sanitaria. “In Campania – sottolinea – secondo gli ultimi dati di Istat e Banco Farmaceutico, una famiglia su dieci rinuncia alle cure mediche per motivi economici. Oltre il 22% delle famiglie vive in povertà relativa, mentre il 7,5% ha dichiarato di aver rinunciato ad almeno una visita o a una terapia nell’ultimo anno. 🔗 Leggi su Primacampania.it

