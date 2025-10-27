Camionista si sente male alla guida in autostrada riesce ad accostare e muore | dramma sulla Salerno-Reggio

Fanpage.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Camionista di tir si sente male sull'autostrada A3 Salerno-Reggio, accosta e muore, scongiurando incidenti stradali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

camionista sente male guidaCamionista si sente male alla guida in autostrada, riesce ad accostare e muore: dramma sulla Salerno-Reggio - Reggio, accosta e muore, scongiurando incidenti stradali ... Lo riporta fanpage.it

camionista sente male guidaCamionista si sente male alla guida e perde la vita in A2 tra Eboli e Battipaglia - È accaduto questa mattina, poco prima delle 8, in A2 del Mediterraneo tra Eboli e Battipaglia in direzione Nord. Come scrive ondanews.it

camionista sente male guidaEboli, tragedia in autostrada: camionista stroncato da un malore - Un camionista è deceduto dopo un malore mentre conduceva un autoarticolato lungo l'autostrada del Mediterraneo, l'A2 tra Eboli e Battipaglia. Secondo msn.com

