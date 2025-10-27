Camionista colto da un malore sulla A2 riesce ad accostare e muore evitando un incidente | è accaduto ad Eboli

Si è sentito male mentre era alla guida del tir ma è riuscito ad accostare prima di morire, evitando così un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze per altri automobilisti. E' quanto accaduto questa mattina sull' autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria all'altezza di Eboli, in provincia di Salerno. Il camionista, poco prima delle 8, stava procedendo in direzione nord, quando ha accusato.

