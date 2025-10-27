Camionista colto da un malore sulla A2 riesce ad accostare e muore evitando un incidente | è accaduto ad Eboli
Si è sentito male mentre era alla guida del tir ma è riuscito ad accostare prima di morire, evitando così un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze per altri automobilisti. E' quanto accaduto questa mattina sull' autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria all’altezza di Eboli, in provincia di Salerno. Il camionista, poco prima delle 8, stava procedendo in direzione nord, quando ha accusato. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Altri contenuti sullo stesso argomento
Colto da malore sull'A2, camionista riesce a fermarsi e poi muore salernotoday.it/cronaca/A2-mor… - X Vai su X
COLTO DA UN MALORE PERDE LA VITA SUL TRAGHETTO....INARRESTABILE MESSINA. Questa mattina a bordo di un traghetto Caronte&Tourist durante la traversata dello Stretto di Messina, un camionista, che viaggiava sulla Pietro Mondello, è morto a c - facebook.com Vai su Facebook
Malore fatale in autostrada: camionista muore sulla A2 tra Campagna ed Eboli - Un camionista di 67 anni, originario di Giffoni, è deceduto dopo aver accusato un malore mentre percorreva il tratto tra Campagna ed Eboli. Come scrive agro24.it
Eboli: malore fatale sull’autostrada A2, muore camionista - Camionista deceduto sull'Autostrada del Mediterraneo (A2), tra Eboli e Battipaglia, dopo un malore. Segnala infocilento.it
Eboli, tragedia in autostrada: camionista stroncato da un malore - Un camionista è deceduto dopo un malore mentre conduceva un autoarticolato lungo l'autostrada del Mediterraneo, l'A2 tra Eboli e Battipaglia. Secondo msn.com