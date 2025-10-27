Cambio di gestione e abbonamenti a rischio | scatta la protesta degli utenti delle palestre
Decine di utenti delle palestre GimFive nelle sedi umbre si trovano improvvisamente di fronte a un ultimatum: pagare di nuovo un abbonamento con la nuova gestione, GreenTheory, per poter usufruire dei mesi rimanenti del vecchio, oppure perdere i mesi residui già pagati. A lanciare l'allarme è. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
