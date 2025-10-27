Cambio al vertice in viale Malta Gianpaolo Bonafini è il nuovo questore di Piacenza

27 ott 2025

È Gianpaolo Bonafini il nuovo questore di Piacenza; succede a Ivo Morelli che è stato trasferito a Rimini dopo quasi tre anni nella nostra città. Bonafini - che prenderà servizio i primi giorni di novembre - arriva dal Ministero degli Interni ma dal 2018 al 2024 è stato a Torino dapprima come. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

