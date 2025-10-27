Cambiaso, le pagelle dei quotidiani dopo Lazio Juve: c’è addirittura un 4!. Svogliato, ecco perché ha infastidito Tudor che lo ha sostituito all’intervallo. Un tempo, e poi dritto negli spogliatoi per non tornare più in campo. È durata appena 45 minuti la partita di Andrea Cambiaso all’Olimpico contro la Lazio nell ‘ottava giornata di Serie A. Una sostituzione all’intervallo che suona come una bocciatura inequivocabile da parte di Igor Tudor. L’avventura dell’esterno nella Capitale si è conclusa prematuramente a causa di una prestazione che ha fatto infuriare il tecnico croato quasi fin dai primi minuti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Cambiaso, le pagelle dei quotidiani dopo Lazio Juve: c’è addirittura un 4!… Svogliato, ecco perché ha infastidito Tudor