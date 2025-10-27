Cambiaso le pagelle dei quotidiani dopo Lazio Juve | c’è addirittura un 4!… Svogliato ecco perché ha infastidito Tudor

Juventusnews24.com | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cambiaso, le pagelle dei quotidiani dopo Lazio Juve: c’è addirittura un 4!. Svogliato, ecco perché ha infastidito Tudor che lo ha sostituito all’intervallo. Un tempo, e poi dritto negli spogliatoi per non tornare più in campo. È durata  appena 45 minuti  la partita di  Andrea Cambiaso  all’Olimpico contro la Lazio nell ‘ottava giornata di Serie A. Una sostituzione all’intervallo che suona come una bocciatura inequivocabile da parte di Igor Tudor. L’avventura dell’esterno nella Capitale si è conclusa prematuramente a causa di una prestazione che ha fatto infuriare il tecnico croato quasi fin dai primi minuti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

cambiaso le pagelle dei quotidiani dopo lazio juve c8217232 addirittura un 48230 svogliato ecco perch233 ha infastidito tudor

© Juventusnews24.com - Cambiaso, le pagelle dei quotidiani dopo Lazio Juve: c’è addirittura un 4!… Svogliato, ecco perché ha infastidito Tudor

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

cambiaso pagelle quotidiani dopoComo-Juve 2-0, le pagelle: Kalulu e Cambiaso distratti (5), David anonimo (5), Yildiz sparisce nella ripresa (6) - 0, con un gol in avvio di Kempf, dimenticato da Kalulu, e una magia nel finale di Nico Paz. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Cambiaso Pagelle Quotidiani Dopo