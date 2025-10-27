Calvarese sul rigore di Napoli-Inter | L'arbitro Mariani non andava designato C'era un precedente

Nell'intervista a Fanpage.ir l'ex arbitro commenta l'episodio più discusso dell'8ª giornata di campionato. Il contatto Mkhitaryan-Di Lorenzo e l'intervento dell'assistente, Bindoni, hanno scatenato polemiche: "Dopo il caso Parisi-Gimenez di Milan-Fiorentina, si era detto di concedere meno rigorini". 🔗 Leggi su Fanpage.it

