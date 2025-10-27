Calvarese su Lazio Juve | Colombo al suo peggiore arbitraggio in carriera Ma sul mancato rigore la colpa non è soltanto sua La spiegazione

dell’ex fischietto. L’ex arbitro Gianpaolo Calvarese sulle pagine di Tuttosport commenta la prestazione negativa del fischietto Colombo in Lazio Juve. « Partita difficile all’Olimpico per Andrea Colombo, forse nella sua peggiore direzione di sempre in carriera. Due gli errori principali, entrambi nella ripresa: il secondo giallo mancante per McKennie e il rigore non dato alla Juve per fallo di Gila su Conceição. Andiamo con ordine. Il centrocampista statunitense della Juventus viene ammonito una prima volta per comportamento antisportivo, per aver rallentato la battuta di una punizione della Lazio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calvarese su Lazio Juve: «Colombo al suo peggiore arbitraggio in carriera. Ma sul mancato rigore la colpa non è soltanto sua». La spiegazione

Approfondisci con queste news

Lazio-Juventus, Gianpaolo Calvarese: gli errori commessi da Colombo e Meraviglia Continua qui ift.tt/JAwsmgW$lazio $laziopress - X Vai su X

Due gli episodi nel secondo tempo di #LazioJuventus: il rosso mancante a Weston #McKennie e il calcio di rigore non fischiato per il pestone di Gila ai danni di Conceicao. Ecco gli errori di arbitro e VAR. Gianpaolo Calvarese #CalVARese #arbitri #SerieA - facebook.com Vai su Facebook

Lazio-Juventus, Gianpaolo Calvarese: gli errori commessi da Colombo e Meraviglia - Gianpaolo Calvarese si è espresso sui social riguardo gli errori commessi dall'arbitro Colombo e dal VAR Meraviglia durante la direzione di Laz ... Lo riporta laziopress.it

Moviola Lazio-Juve, male Colombo: si perde il rosso a McKennie e un rigore - Poi fa proseguire sul pestone di Gila su Conceição, Meraviglia al VAR supporta la decisione ... corrieredellosport.it scrive

Lazio-Juventus, i 5' di follia dell'arbitro Colombo: mancano un rosso a McKennie e un rigore su Conceicao - Juventus s'infiamma per gli errori di Colombo: l'arbitro non espelle McKennie e non concede un rigore netto su Conceicao. Scrive sport.virgilio.it