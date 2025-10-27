Calvarese | Mkhitaryan-Di Lorenzo non è rigore Mariani lo avrei evitato per la gara Napoli-Inter
A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto GianPaolo Calvarese, ex arbitro, sull’episodio avvenuto al Maradona riguardante l’assegnazione di un calcio di rigore al Napol i a seguito di un contatto in area tra Mkhitaryan e Di Lorenzo. Questo il suo parere in merito alla decisione presa da Mariani avvenuto nel corso di Napoli-Inter: Calvarese “Non credo che Mkhitaryan-Di Lorenzo sia un episodio da rigore. “Non credo che Mkhitaryan-Di Lorenzo sia un episodio da rigore, così come non credo che Dumfries-Anguissa sia un episodio da rigore. Si tratta di due episodi difficili e proprio per questo non valutabili dall’assistente a 25-30 metri. 🔗 Leggi su Parlami.eu
