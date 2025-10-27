Calo mortalità tumori l' Italia è prima in Europa
In mezzo ad allarmi, riflessioni, problematiche e possibili soluzioni, c’è una buona notizia da sottolineare. In Italia, i pazienti oncologici vivono di più: la mortalità per cancro tra il 2020 e il 2025 è diminuita del 14,5% negli uomini e del 5% nelle donne, dati superiori alla media europea. È il miglior risultato d’Europa, trainato soprattutto dal calo dei decessi per tumore al polmone (-24,4%) e allo stomaco (-24,3%). lo si evince anche dal confronto specifico con gli altri Paesi del continente, tra cui Francia (-10,4% e -2,8%), Germania (-9,5% e -8,1%) e Spagna (-7,7% e -1,8%). A lanciare l’allarme però è l’AIOM, Associazione Italiana di Oncologia Medica, che durante il congresso europeo ESMO ha sottolineato l’altra faccia della medaglia: il sistema sanitario non tiene il passo con il numero sempre crescente di persone che convivono con il cancro. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altre letture consigliate
Sicurezza Stradale in Italia: Analisi ISTAT dei Tassi di Mortalità e Incidentalità Nel 2024 la mobilità in Italia torna ai livelli pre-pandemia, con più spostamenti per lavoro, studio e turismo. I dati mostrano un lieve calo delle vittime di incidenti stradali (-0,3%, 3.0 - facebook.com Vai su Facebook
Tumori, Italia prima in Europa per il calo della mortalità - Al Congresso ESMO 2025 l’AIOM ha presentato i nuovi dati: in Italia - nurse24.it scrive
Tumori: Italia prima in Ue per calo delle morti, ma servono più fondi e personale - Aumenta la sopravvivenza dei pazienti oncologici in Italia, con le morti che sono diminuite del 14,5% negli uomini dal 2020: è il dato migliore in Europa, ma servono più fondi e personale per fare fro ... Segnala ansa.it
Tumori, Italia virtuosa: meno morti rispetto al resto d’Europa - Negli ultimi cinque anni diminuiscono le vittime di cancro tra gli uomini del 14,5% (- Scrive dilei.it