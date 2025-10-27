Calo mortalità tumori l' Italia è prima in Europa

In mezzo ad allarmi, riflessioni, problematiche e possibili soluzioni, c’è una buona notizia da sottolineare. In Italia, i pazienti oncologici vivono di più: la mortalità per cancro tra il 2020 e il 2025 è diminuita del 14,5% negli uomini e del 5% nelle donne, dati superiori alla media europea. È il miglior risultato d’Europa, trainato soprattutto dal calo dei decessi per tumore al polmone (-24,4%) e allo stomaco (-24,3%). lo si evince anche dal confronto specifico con gli altri Paesi del continente, tra cui Francia (-10,4% e -2,8%), Germania (-9,5% e -8,1%) e Spagna (-7,7% e -1,8%). A lanciare l’allarme però è l’AIOM, Associazione Italiana di Oncologia Medica, che durante il congresso europeo ESMO ha sottolineato l’altra faccia della medaglia: il sistema sanitario non tiene il passo con il numero sempre crescente di persone che convivono con il cancro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

