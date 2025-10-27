Calenzano torna la mostra mercato dell' olio nuovo

Calenzano (Firenze), 27 ottobre 2025 – Torna l’olio nuovo e, puntuale, torna a Calenzano la Mostra mercato dell’olio extravergine di oliva: arrivata alla sua 29esima edizione, è promossa dal Comune di Calenzano e organizzata da Associazione Turistica Calenzano e si svolgerà dal 7 al 9 novembre allo spazio St.Art Eventi (via Garibaldi 7). “Oltre alla presenza degli espositori – commenta Martina Banchelli, vicesindaca con deleghe all’Ambiente e all’Agricoltura – dove degustare e acquistare i prodotti olivicoli del territorio, ci sarà un ricco programma di eventi e iniziative. La manifestazione quest’anno si svolgerà in un weekend lungo, dal venerdì alla domenica invece che su due singoli fine settimana: la novità è scaturita dai suggerimenti e dalle riflessioni fatte insieme agli operatori del settore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

