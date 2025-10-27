Calendario classifica girone della Coppa MLS
2025-10-27 03:49:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: La 30a edizione dei playoff MLS vedrà inizialmente la partecipazione di 18 squadre che sperano di vincere la coppa MLS in un torneo che durerà più di un mese. L’Inter Miami e il vincitore della Scarpa d’Oro della MLS Lionel Messi sono i partecipanti di più alto profilo, essendo arrivato terzo nella Eastern Conference. “Abbiamo alcuni dei più grandi giocatori che abbiano mai giocato qui”, ha detto il difensore di Miami Ian Fray dopo la fine della stagione regolare. “Con chiunque affronteremo avremo la stessa mentalità”. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
News recenti che potrebbero piacerti
#rassegnastramba 23-10-2025 La Moviola non è uguale per tutti Come il calendario E la classifica - facebook.com Vai su Facebook
Igor #Tudor si sbilancia: “Senza gli errori arbitrali di #Verona e un altro calendario saremmo primi in classifica in Serie A…”. #Juventus - X Vai su X
RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE/ Il Vado non si ferma, Treviso ko in casa, manita Desenzano! (19 ottobre 2025) - Risultati Serie D, classifiche e diretta gol live score dei gironi oggi domenica 19 ottobre 2025, il campionato prosegue con l’ottava giornata. Lo riporta ilsussidiario.net
Padel, Coppa dei Club Msp: i risultati della seconda giornata nei gironi perugini - In entrambe si iniziano a intravedere le prime scalate alla classifica, e infatti per le squadre della provincia di Perugia nel girone C Gold portano a casa la seconda vittoria consecutiva il Super ... Lo riporta perugiatoday.it
Serie D, le padovane vincono tutte! I risultati e la classifica della 9ªgiornata - Il Campodarsego ritrova il sorriso in casa contro il San Luigi, l'Este travolge il Portogruaro e vola al quarto posto, la Luparense espugna Legnago ... Secondo padovaoggi.it