Calenda ha reso un gran servizio all’Italia che non glielo perdonerà

Il dibattito tra Carlo Calenda e Jeffrey Sachs a Piazza Pulita, andato in onda giovedì scorso su La7, ha fatto prima il giro delle bacheche social italiane e poi, opportunamente sottotitolato in inglese, ha fatto letteralmente il giro del mondo (al momento in cui scrivo, il tweet in questione è arrivato a 3 milioni e 700 mila visualizzazioni), rilanciato da politici e giornalisti da ogni angolo del pianeta. A difesa di Sachs e delle sue ridicole e conclamate falsità, com’era prevedibile, sono scesi in campo i soliti account dai nomi in cirillico su X e Marco Travaglio sul Fatto quotidiano. Dalla parte opposta, a complimentarsi con Calenda per avere finalmente chiamato bugie le bugie e propaganda la propaganda, le principali firme delle maggiori testate dell’occidente democratico, da Gideon Rachman del Financial Times ad Anne Applebaum dell’Atlantic. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

