Calciomercato Tonali sogna il grande ritorno in Serie A? Ecco la posizione del Newcastle sul centrocampista ex Brescia

Calcionews24.com | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tonali e il futuro incerto: il Newcastle pronto a valutare offerte importanti Novità di rilievo arrivano dal calciomercato, con particolare attenzione al futuro di Sandro Tonali e alla sua posizione al Newcastle. Il centrocampista italiano continua a essere al centro di numerose speculazioni, e le ultime indiscrezioni sembrano confermare l’interesse di diversi club nei confronti . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

calciomercato tonali sogna il grande ritorno in serie a ecco la posizione del newcastle sul centrocampista ex brescia

© Calcionews24.com - Calciomercato, Tonali sogna il grande ritorno in Serie A? Ecco la posizione del Newcastle sul centrocampista ex Brescia

Altri contenuti sullo stesso argomento

calciomercato tonali sogna grandeTonali Juventus, la verità sul rinnovo del centrocampista e cosa cambierebbe per il suo futuro. Il colpo bianconero è possibile? Novità importanti - Tonali Juventus, la verità sul rinnovo dell’obiettivo bianconero e cosa succederà per il suo futuro. Da juventusnews24.com

La Juventus vende per Tonali: ha già detto sì - Il centrocampista classe 2000 è alla sua terza stagione con la maglia del Newcastle, ma il club piemontese spera di riportarlo in Serie A. calciomercato.it scrive

calciomercato tonali sogna grandeCalciomercato Juve: Psg pronto ad una super offerta per l’obiettivo bianconero! Strada in salita per la dirigenza? L’ultima voce dall’Inghilterra sul suo futuro - Calciomercato Juve: il Psg prepara la super offerta per questo obiettivo bianconero. Da juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Tonali Sogna Grande