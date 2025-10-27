Calciomercato Inter sfuma la pista Gila? Le dichiarazioni dello spagnolo in conferenza stampa gelano i nerazzurri
Inter News 24 Calciomercato Inter, Mario Gila gela i nerazzurri parlando di rinnovo! Le sue parole post Juve a riguardo fanno pensare a continue riflessioni. Dopo la vittoria per 1-0 contro la Juventus, con il gol decisivo di Toma Baši?; Mario Gila, difensore della Lazio, ha parlato in conferenza stampa, evidenziando l’importanza del successo e le dinamiche interne della squadra. Essendo un obiettivo di calciomercato dell’Inter, i nerazzurri si troveranno perplessi in seguito alle sue dichiarazioni. SULL’IMPORTANZA DEL SUCCESSO – «Questo successo della Lazio ha un’importanza enorme. Prendere questi tre punti è stato fondamentale perché ci conferma la continuità dopo quanto fatto a Bergamo. 🔗 Leggi su Internews24.com
