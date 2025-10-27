Calciomercato Inter i nerazzurri tengono d’occhio Kim Min-Jae ma c’è la concorrenza di due italiane I dettagli
Inter News 24 Calciomercato Inter: tutti i dettagli riguardanti l’interesse per Kim Min-Jae, che potrebbe approdare a Milano in una delle prossime finestre di mercato. Il difensore coreano Kim Min Jae, attualmente al Bayern Monaco, continua a essere un obiettivo di mercato per l’ Inter. Già nelle settimane scorse si era parlato di un possibile ritorno in Serie A per l’ex difensore del Napoli, e ora arrivano conferme sul fatto che il club nerazzurro stia seguendo con attenzione la sua situazione. La possibilità che Kim torni in Italia sembra essere concreta, con l’Inter che avrebbe manifestato un interesse crescente per il centrale coreano. 🔗 Leggi su Internews24.com
