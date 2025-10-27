Calciomercato Inter da Gila e Kim a Muharemovic | tutti i nomi sul taccuino di Ausilio per la difesa

Inter News 24 . Gli obiettivi per la prossima stagione. L’Inter pianifica il futuro e mette la difesa al centro delle sue strategie di mercato. Con diversi veterani in scadenza nel 2026, la dirigenza nerazzurra, come riportato da Calciomercato.com, è alla ricerca di profili giovani e di qualità per rinforzare il reparto arretrato. L’ex capitano Beppe Bergomi ha recentemente sottolineato la necessità di inserire un difensore veloce, e gli scout della Beneamata sembrano muoversi in questa direzione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, da Gila e Kim a Muharemovic: tutti i nomi sul taccuino di Ausilio per la difesa

