Calciomercatocom – Inter in crisi negli scontri diretti | contro Milan Roma Napoli e Juventus solo 2 vittorie da agosto 2024

Calciomercato.com riporta quanto segue: Vecchi difetti che tornano a galla, non solo nell'atteggiamento, ma anche nei momenti e nei risultati. L'Inter contro le big del nostro calcio non sa più come si vince. La sconfitta subita dall'Inter contro il Napoli nella serata di sabato 25 ottobre in trasferta allo stadio Diego Armando Maradona ha aperto diversi capitoli di analisi in casa nerazzurra. Da un lato l'errore arbitrale sottolineato dalla dirigenze e ammesso anche dalla stessa Aia, da un altro la crisi nell'atteggiamento una volta subito il goal del 2-0, quindi la sconfitta dal punto di vista tattico con Conte che in conferenza stampa ha specificato come sia bastata una semplice mossa per mettere in difficoltà gli schemi interisti.