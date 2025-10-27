Calcio Uisp | Brizzi stende il Team Sarzana con un unico gol

La Spezia, 27 ottobre 2025 – Il Real Chiappa Pin Bon leader solitario del Girone 2, mentre in quattro resistono nel Girone 1, dopo la seconda giornata del campionato calcistico a 7 a cura della Lega Uisp della Valdimagra. Intanto il poker di Ferrari, non basta all' Atletico Tresana, comunque battuto dal Bagnone. Infine, nel Girone 3, una gara anomala dove si segna un solo gol, quello di Brizzi, che serve alla Loggia per superare il Team Sarzana. GIRONE 1 Risultati: Levanto-Asd Veppo 5-2 (Minetti T. (3), Currarino A., Pettirossi R.; Beverinotti M., Mariotti D.), Locanda Alinò-Pellegrini Gomme 7-1 (Novani R.

