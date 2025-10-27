La Spezia, 27 ottobre 2025 – Cade la capolista Blues Boys, strapazzato dal Ritrovo Filetto, scavalcato così da Comano e La Serra, e raggiunto da Sporting Bacco e Sarzana. Questo nella quinta di andata del Girone 1 del campionato calcistico a 11 a cura della Lega Uisp della Spezia e della Valdimagra. Inattesa, invece, l'ennesima sconfitta di un irriconoscibile Pegazzano (k.o. con il Ceserano ). Non fa invece più notizia il quinto acuto consecutivo dell' Aston Uella Carrara, che supera in trasferta l' Intercomunale Beverino e resta a punteggio pieno al comando del Girone 2. GIRONE 1 Risultati: Asd Il Ritrovo Filetto-Blues Boys 4-1 (Moisè G. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Calcio Uisp a 11: Comano e La Serra ringraziano il Ritrovo Filetto e balzano in vetta