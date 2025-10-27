Calcio serie D | a cinque minuti dalla fine firma il blitz Zampata di Barnabà l’Imolese vola
TREVIGLIESE 0 IMOLESE 1 TREVIGLIESE: Illipronti, Ottini, Ruggeri, Gatelli, Cortinovis, De Gradi (1’ st Villone), Montalbano, Caporali, Principe (40’ st La Torre), Ciarmoli (29’ st Ortelli), Vinzioli (37’ st Pesenti). A disp. Bersanetti, Eberini, Rubagotti, Gaye, Cretti. All. Tricarico. IMOLESE: Salgado; Bellucci, Ricci, Elefante; Barnabà, Lisi, Manzoni (34’ st Accursi), Riccardi; Mattiolo (37’ st Capozzi), Manes; Rizzi. A disp. Cipi, Nistor, Dragoi, Macario, De Chiara, Ayari. All. Potepan. Arbitro: Arnese di Teramo. Rete: 40’ st Barnabà. Note: ammonito Barnabà. TREVIGLIO (Bergamo) L’Imolese da trasferta colpisce ancora con un gol di Barnabà che vale tre punti e il ritorno alla vittoria dei rossoblù. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Serie A, Lazio-Juventus 1-0: “boccata d’ossigeno” per la squadra di Sarri Fiorentina-Bologna 2-2, Sassuolo-Roma 0-1, giallorossi in vetta Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/10/campionato-calcio-serie-a-ottava-giornata- - facebook.com Vai su Facebook
Calcio, serie D: pareggio esterno della Lavagnese, sconfitta del Sestri col Vado - X Vai su X
Calcio serie D: a cinque minuti dalla fine firma il blitz. Zampata di Barnabà, l’Imolese vola - TREVIGLIESE 0 IMOLESE 1 TREVIGLIESE: Illipronti, Ottini, Ruggeri, Gatelli, Cortinovis, De Gradi (1’ st Villone), Montalbano, Caporali, Principe (40’ st La ... Come scrive sport.quotidiano.net
Calcio a 5, serie D: esordio in trasferta per l'Asd Mediatrice a Corleone - Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday Dopo due mesi di preseason e ben ... Scrive palermotoday.it
Calcio a 5 Serie D Palermo, esordio in trasferta per la ASD Mediatrice - ] ... Come scrive blogsicilia.it