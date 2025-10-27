Calcio Seconda categoria Derby massarosese senza vincitori
Finisce in parità l’atteso e sentito derby massarosese di Seconda categoria. Nella 6ª giornata è 1-1 tra Massarosa e Corsanico. Sono gli ospiti collinari a passare in vantaggio nell’ultimo minuto del primo tempo col gol di bomber Giacomo Da Prato che, su assist di ’Leo’ Passaglia, sfrutta al meglio un errato disimpegno della difesa di casa. Poi in avvio di ripresa ecco il pari biancorosso realizzato dal giovane Leonardo Fani (ex Forte dei Marmi e Camaiore) in tap-in dopo la respinta di Lippi sul tiro di Gandini. Il Massarosa di Mauritanio Misuri era sceso in campo col solito 4-2-3-1 mentre il Corsanico di Gabriele Mazzei aveva virato sul 3-5-2 imbottendo il centrocampo anziché proseguire sulla strada recente del 3-4-3. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Altre letture consigliate
CALCIO - SECONDA CATEGORIA - PORTO AZZURRO vs ACADEMY LIVORNO - 6° GIORNATA - facebook.com Vai su Facebook
Calcio Seconda categoria. Derby massarosese senza vincitori - Corsanico a segno con Da Prato. Si legge su msn.com
Calcio In Seconda Categoria il San Vitale cerca conferme contro il Salavetitia. Riflettori su Gragnolese-Pontremoli. Scoglio San Macario per il Ricortola - Pontremoli non è solo la seconda partita più importante dell’intero cartellone della Seconda Categoria che taglia il ... Riporta sport.quotidiano.net
Calcio Prima e Seconda categoria. Due derby da seguire - Cinque anticipi nella 5ª giornata di Prima categoria, con solo tre partite in calendario domani. lanazione.it scrive