Finisce in parità l’atteso e sentito derby massarosese di Seconda categoria. Nella 6ª giornata è 1-1 tra Massarosa e Corsanico. Sono gli ospiti collinari a passare in vantaggio nell’ultimo minuto del primo tempo col gol di bomber Giacomo Da Prato che, su assist di ’Leo’ Passaglia, sfrutta al meglio un errato disimpegno della difesa di casa. Poi in avvio di ripresa ecco il pari biancorosso realizzato dal giovane Leonardo Fani (ex Forte dei Marmi e Camaiore) in tap-in dopo la respinta di Lippi sul tiro di Gandini. Il Massarosa di Mauritanio Misuri era sceso in campo col solito 4-2-3-1 mentre il Corsanico di Gabriele Mazzei aveva virato sul 3-5-2 imbottendo il centrocampo anziché proseguire sulla strada recente del 3-4-3. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio Seconda categoria. Derby massarosese senza vincitori