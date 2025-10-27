Ritornano al gol perduto (che gli era sempre mancato nelle precedenti tre partite di campionato) sia il Capezzano Pianore sia la Torrelaghese che in casa nella 6ª giornata del girone A di Prima categoria fanno punti, rispettivamente vincendo 1-0 col Calci e pareggiando 3-3 contro la capolista Atletico Lucca. Qui Capezzano. Ancora senza bomber Brega (e fuori c’era pure Scaranna, squalificato) il Capezzano, sceso in campo col 4-3-3 (finirà però col 4-3-1-2, dopo i cambi), sblocca subito il match interno col Calci segnando con Stefano Marinai al 6’: il numero 10 ex Viareggio riceve palla in ampiezza, entra in area in conduzione e calcia in diagonale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio Prima categoria: spettacolare pari della Torrelaghese. Al Capezzano basta Marinai