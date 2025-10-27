Calcio Prima categoria | spettacolare pari della Torrelaghese Al Capezzano basta Marinai
Ritornano al gol perduto (che gli era sempre mancato nelle precedenti tre partite di campionato) sia il Capezzano Pianore sia la Torrelaghese che in casa nella 6ª giornata del girone A di Prima categoria fanno punti, rispettivamente vincendo 1-0 col Calci e pareggiando 3-3 contro la capolista Atletico Lucca. Qui Capezzano. Ancora senza bomber Brega (e fuori c’era pure Scaranna, squalificato) il Capezzano, sceso in campo col 4-3-3 (finirà però col 4-3-1-2, dopo i cambi), sblocca subito il match interno col Calci segnando con Stefano Marinai al 6’: il numero 10 ex Viareggio riceve palla in ampiezza, entra in area in conduzione e calcia in diagonale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
