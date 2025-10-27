Calcio Lazio-Juve 1-0 Basic punisce i bianconeri Tudor rischia

Roma, 27 ott. (askanews) – All’Olimpico decide un gol del croato al 10?. Juventus al quarto match senza segnare e all’ottavo senza vincere: è crisi nera. Sarri sorride, Tudor si chiude nel silenzio amaro di chi non trova più la chiave del gol. La Juventus non segna, non vince, non convince: otto partite senza successi, quattro consecutive senza reti. Numeri da brivido per una squadra che sembra avere smarrito sé stessa. All’Olimpico la Lazio di Maurizio Sarri torna invece a respirare, soffrendo ma colpendo al momento giusto grazie a un sinistro deviato di Basic dopo appena nove minuti. Finisce 1-0, con la Juve che accumula possesso sterile, errori e frustrazione, e con la panchina di Igor Tudor che scricchiola pericolosamente. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

