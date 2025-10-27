Calcio la Juventus esonera Tudor

12.46 Igor Tudor è stato esonerato da tecnico della Juventus. La decisione del club è stata presa dopo la sconfitta di domenica sera all'Olimpico contro la Lazio (terza consecutiva fra campionato e Champions) e un totale di otto partite senza vittorie. Per la sostituzione, almeno per il turno infrasettimanale contro l'Udinese, la società ha optato per la soluzione interna, con la panchina affidata al tecnico della Next Gen, Massimo Brambilla. Poi si pensa a Spalletti, Mancini o Palladino. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

