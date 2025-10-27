Calcio la Juventus esonera Tudor
12.46 Igor Tudor è stato esonerato da tecnico della Juventus. La decisione del club è stata presa dopo la sconfitta di domenica sera all'Olimpico contro la Lazio (terza consecutiva fra campionato e Champions) e un totale di otto partite senza vittorie. Per la sostituzione, almeno per il turno infrasettimanale contro l'Udinese, la società ha optato per la soluzione interna, con la panchina affidata al tecnico della Next Gen, Massimo Brambilla. Poi si pensa a Spalletti, Mancini o Palladino. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
News recenti che potrebbero piacerti
61' - Proteste da parte della Juventus per un possibile calcio di rigore per fallo di Gila su Conceicao. Tutto regolare per Colombo, nessun intervento del VAR. #LazioJuve 1-0 - facebook.com Vai su Facebook
In occasione della partita di calcio Real Madrid – Juventus a che si terrà allo Stadio Santiago Bernabeu il prossimo mercoledì 22/10/25 verrà garantito un servizio di reperibilità destinato alle sole emergenze dalle ore 13.00 alle 24.00. Info: https://consmadrid.e - X Vai su X
Calcio, la Juventus ha deciso l'esonero di Tudor - La sconfitta con la Lazio all'Olimpico è stata fatale per l'allenatore della Juventus Igor Tudor. Si legge su iltempo.it
Calcio, Tudor non è più l’allenatore della Juventus - La decisione, di cui manca ancora l'ufficialità, sarebbe stata presa dopo la nuova sconfitta ieri sera contro la Lazio. Segnala italiaoggi.it
Calcio. La Juventus esonera Tudor - Failed to fetch dynamically imported module: https://www. Da avvenire.it