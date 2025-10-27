Calcio italiano in lutto addio alla bandiera della grande squadra

Thesocialpost.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lutto nel mondo del calcio italiano. Il Cagliari e i suoi tifosi dicono addio a una figura che ha segnato un’epoca, un uomo che con la maglia rossoblù ha rappresentato non solo la passione per lo sport, ma anche l’attaccamento profondo alla propria terra. La notizia della sua scomparsa ha scosso l’ambiente calcistico sardo e nazionale, riportando alla memoria anni di calcio autentico, fatto di sacrificio, talento e amore per i colori. Il club ha voluto omaggiarlo con un post toccante sui social, accompagnato da una foto che lo ritrae accanto a Gigi Riva, simbolo eterno del Cagliari e della Sardegna sportiva. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

calcio italiano in lutto addio alla bandiera della grande squadra

© Thesocialpost.it - Calcio italiano in lutto, addio alla “bandiera” della grande squadra

Leggi anche questi approfondimenti

calcio italiano lutto addioAddio a Silvano Bini, storico dirigente dell'Empoli calcio - Sport empolese e italiano in lutto per la morte di Silvano Bini, storico dirigente dell'Empoli calcio. Scrive gonews.it

calcio italiano lutto addioLutto nel calcio italiano: addio a Gino Pivatelli - Un campione del calcio italiano tra gli anni '50 e '60: Gino Pivatelli fu simbolo del Bologna e campione d'Europa con il Milan a Wembley. Lo riporta calciocasteddu.it

calcio italiano lutto addioLutto nel mondo del calcio: scomparso prematuramente l’ex difensore - Si è spento prematuramente, all’età di 67 anni, Massimo Quercioli, ex difensore del Nola. Riporta napolitoday.it

Cerca Video su questo argomento: Calcio Italiano Lutto Addio