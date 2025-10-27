Calcio italiano in lutto addio alla bandiera della grande squadra
Lutto nel mondo del calcio italiano. Il Cagliari e i suoi tifosi dicono addio a una figura che ha segnato un’epoca, un uomo che con la maglia rossoblù ha rappresentato non solo la passione per lo sport, ma anche l’attaccamento profondo alla propria terra. La notizia della sua scomparsa ha scosso l’ambiente calcistico sardo e nazionale, riportando alla memoria anni di calcio autentico, fatto di sacrificio, talento e amore per i colori. Il club ha voluto omaggiarlo con un post toccante sui social, accompagnato da una foto che lo ritrae accanto a Gigi Riva, simbolo eterno del Cagliari e della Sardegna sportiva. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
