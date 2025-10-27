Calcio in lutto è morto l' ex dirigente amaranto Silvano Bini | aveva 96 anni

27 ott 2025

È stato uno dei più validi dirigenti che lo sport e il calcio toscano abbiano avuto. Silvano Bini, profondo conoscitore del mondo del pallone della nostra regione, è morto in queste ore all'età di 96 anni. Il suo nome, benché legato quasi a vita all'Empoli, società per la quale ha lavorato per. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

