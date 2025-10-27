Calcio in lutto è morto l' ex dirigente amaranto Silvano Bini | aveva 96 anni
È stato uno dei più validi dirigenti che lo sport e il calcio toscano abbiano avuto. Silvano Bini, profondo conoscitore del mondo del pallone della nostra regione, è morto in queste ore all'età di 96 anni. Il suo nome, benché legato quasi a vita all'Empoli, società per la quale ha lavorato per. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Altre letture consigliate
https://www.paganesecalcio.com/cordoglio-lutto-famiglia-gambardella/ - facebook.com Vai su Facebook
+++CALCIO MATERANO IN LUTTO, SI È SPENTO IL CENTROCAMPISTA DEL FC MATERA PINUCCIO GALATI+++ - X Vai su X
Lutto nel mondo del calcio: scomparso prematuramente l’ex difensore - Si è spento prematuramente, all’età di 67 anni, Massimo Quercioli, ex difensore del Nola. napolitoday.it scrive
Ravenna, è morto Giorgio Bartolini: il calcio giallorosso è in lutto - Il mondo sportivo ravennate è in lutto per la scomparsa di Giorgio Bartolini, ex giocatore e presidente del Ravenna. Scrive corriereromagna.it
Javier Zanetti in lutto, è morto papà Rodolfo. Il cordoglio dell'Inter - Nelle scorse ore è infatti scomparso Rodolfo Zanetti, padre di Javier, storico capitano e oggi vicepresidente dell' Inter. Come scrive corrieredellosport.it