Calcio giovanile aggressione ai giocatori dopo la partita

Momenti di tensione al termine della partita di calcio Juniores tra Casenuove Gambassi e Sporting Arno, giocata sabato 25 ottobre e terminata 2-1 in favore dei padroni di casa. Dopo il triplice fischio, alcuni tesserati della squadra ospite sarebbero stati aggrediti nel parcheggio del campo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

