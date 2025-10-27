Calcio giovanile aggressione ai giocatori dopo la partita

Firenzetoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di tensione al termine della partita di calcio Juniores tra Casenuove Gambassi e Sporting Arno, giocata sabato 25 ottobre e terminata 2-1 in favore dei padroni di casa. Dopo il triplice fischio, alcuni tesserati della squadra ospite sarebbero stati aggrediti nel parcheggio del campo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

