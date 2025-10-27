Calcio femminile secondo test-match per l’Italia di Andrea Soncin | sfida contro il Brasile a Parma
Secondo test-match per la Nazionale italiana di calcio femminile. La squadra allenata da Andrea Soncin, dopo aver pareggiato in amichevole venerdì scorso contro il Giappone (1-1), giocherà domani allo stadio “Ennio Tardini” di Parma contro il Brasile (ore 18.15). Un friendly match importante per capire quale sarà la reazione delle azzurre a una compagine che fa delle abilità tecniche, col pallone tra i piedi, un vanto. Una prova di verifica per comprendere la consistenza della formazione nostrana dovendo fare a meno delle big Arianna Caruso, Lucia Di Guglielmo e Manuela Giugliano, rimaste a casa perché infortunate. 🔗 Leggi su Oasport.it
