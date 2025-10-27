Calcio a 5 | Italia un’amichevole di lusso contro la Spagna verso gli Europei 2026

Per preparare gli Europei 2026 di calcio a 5, per i quali l’Italia è stata sorteggiata nel Girone D con Portogallo (campione in carica), Ungheria e Polonia, la squadra di Salvo Samperi sceglie un’avversaria speciale. Il prossimo 11 novembre infatti, gli azzurri saranno protagonisti di un’amichevole di assoluto prestigio contro la Spagna a Campo Ligure, alle ore 20; sul campo che solitamente è quello del CDM, club presente in Serie A. Parliamo di una “classicissima del futsal internazionale”: sono infatti ben 36 i precedenti fra l’Italia e le Furie Rosse, con 9 vittorie italiche e il resto dei risultati fra pareggi e match appannaggio degli iberici. 🔗 Leggi su Oasport.it

