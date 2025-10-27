Calcio a 5 | Italia un’amichevole di lusso contro la Spagna verso gli Europei 2026

Oasport.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per preparare gli Europei 2026 di calcio a 5, per i quali l’Italia è stata sorteggiata nel Girone D con Portogallo (campione in carica), Ungheria e Polonia, la squadra di Salvo Samperi sceglie un’avversaria speciale. Il prossimo 11 novembre infatti, gli azzurri saranno protagonisti di un’amichevole di assoluto prestigio contro la Spagna a Campo Ligure, alle ore 20; sul campo che solitamente è quello del CDM, club presente in Serie A. Parliamo di una “classicissima del futsal internazionale”: sono infatti ben 36 i precedenti fra l’Italia e le Furie Rosse, con 9 vittorie italiche e il resto dei risultati fra pareggi e match appannaggio degli iberici. 🔗 Leggi su Oasport.it

calcio a 5 italia un8217amichevole di lusso contro la spagna verso gli europei 2026

© Oasport.it - Calcio a 5: Italia, un’amichevole di lusso contro la Spagna verso gli Europei 2026

Leggi anche questi approfondimenti

Calcio a 5: Italia, un’amichevole di lusso contro la Spagna verso gli Europei 2026 - Per preparare gli Europei 2026 di calcio a 5, per i quali l'Italia è stata sorteggiata nel Girone D con Portogallo (campione in carica), Ungheria e ... Scrive oasport.it

Calcio 5, i convocati dell’Italia per il raduno di Novara: Samperi sceglie 19 giocatori, con 2 novità - Dopo aver ottenuto la qualificazione agli Europei 2026, al termine di un doppio spareggio pieno di pathos contro il Kazakistan, la nazionale italiana di ... Riporta oasport.it

calcio 5 italia un8217amichevoleCosa serve all’Italia per qualificarsi ai Mondiali di calcio - La Nazionale maschile di calcio italiana ha vinto 3 a 1 in casa dell’Estonia nelle qualificazioni per i Mondiali del 2026. Da ilpost.it

Cerca Video su questo argomento: Calcio 5 Italia Un8217amichevole