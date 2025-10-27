Calcio a 5 Forlì ritorno alla vittoria | 3-0 sull’Aposa Bologna e sorpasso sul Gatteo

Forlitoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Calcio a 5 Forlì ritrova il sorriso e torna alla vittoria nella sesta giornata del massimo campionato regionale, imponendosi con un netto 3-0 sullAposa Bologna. L’Aposa, ultima a zero punti, è però una vera bestia nera del Forlì: i biancorossi avevano sempre perso contro i bolognesi nelle. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

