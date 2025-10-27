Calabria Occhiuto verso la conferma a commissario per la sanità
Roberto Occhiuto, riconfermato alla guida della Regione Calabria, ha annunciato che tornerà a ricoprire anche l’incarico di commissario ad acta per il piano di rientro dal disavanzo sanitario. A renderlo noto è stato lo stesso governatore, intervenuto a margine della cerimonia di proclamazione presso la Corte d’appello di Catanzaro: «Il Consiglio dei ministri ha inteso assegnarmi ancora temporaneamente i poteri da commissario per la sanità fino all’uscita dal commissariamento che mi auguro avvenga nelle prossime settimane. Quindi, sarò nella pienezza delle funzioni anche per ciò che riguarda il governo della sanità». 🔗 Leggi su Lettera43.it
News recenti che potrebbero piacerti
Ieri con il Presidente Occhiuto all’Oktoberfest. Viva la Calabria che si mette in gioco e diventa esempio! - facebook.com Vai su Facebook
Occhiuto bis, i nomi in campo per la nuova Giunta regionale https://quotidianodelsud.it/calabria/politica/elezioni/2025/10/21/occhiuto-bis-i-nomi-in-campo-per-la-nuova-giunta-regionale… #quotidianodelsud #calabria #regionecalabria #elezioniregionalicalabr - X Vai su X
Calabria, Occhiuto verso la conferma a commissario per la sanità - Roberto Occhiuto, riconfermato alla guida della Regione Calabria, ha annunciato che tornerà a ricoprire anche l’incarico di commissario ad acta per il piano di rientro dal disavanzo sanitario. Scrive msn.com
Regione Calabria, oggi la proclamazione degli eletti: ‘Occhiuto-bis’ al via - Roberto Occhiuto sarà ufficialmente proclamato presidente della Regione Calabria. Lo riporta citynow.it
Occhiuto proclamato presidente della Regione Calabria - Roberto Occhiuto proclamato Presidente Calabria per il secondo mandato; ora ha dieci giorni per nominare la nuova Giunta. Si legge su quotidianodelsud.it