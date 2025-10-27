Calabria Occhiuto verso la conferma a commissario per la sanità

Roberto Occhiuto, riconfermato alla guida della Regione Calabria, ha annunciato che tornerà a ricoprire anche l’incarico di commissario ad acta per il piano di rientro dal disavanzo sanitario. A renderlo noto è stato lo stesso governatore, intervenuto a margine della cerimonia di proclamazione presso la Corte d’appello di Catanzaro: «Il Consiglio dei ministri ha inteso assegnarmi ancora temporaneamente i poteri da commissario per la sanità fino all’uscita dal commissariamento che mi auguro avvenga nelle prossime settimane. Quindi, sarò nella pienezza delle funzioni anche per ciò che riguarda il governo della sanità». 🔗 Leggi su Lettera43.it

