Caivano aggredisce l’ex moglie con calci e pugni davanti alla chiesa | arrestato 34enne

Paura nella notte di sabato 25 ottobre al Parco Verde di Caivano, dove un uomo di 34 anni, originario di Napoli, ha aggredito violentemente l’ex moglie davanti alla Parrocchia “San Paolo Apostolo”. La donna, giunta a piedi nei pressi della chiesa, è stata improvvisamente spinta a terra e colpita con calci e pugni. Caivano, aggredisce . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Caivano, aggredisce l’ex moglie con calci e pugni davanti alla chiesa: arrestato 34enne

