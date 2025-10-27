Caduto dalla finestra della casa di riposo a Nole uomo morto in ospedale

27 ott 2025

Un italiano di 93 anni è caduto dal secondo piano della casa di riposo Piovano Rusca di via Torino a Nole nella notte di ieri, domenica 26 ottobre 2025. Ha riportato traumi gravissimi ed è morto all'ospedale di Ciriè, dove era stato trasportato in ambulanza dai sanitari del 118 Azienda Zero. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

