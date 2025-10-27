Cadono le foglie e anche i capelli? Ecco quando non preoccuparsi

Laverita.info | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Se la perdita è omogenea e non riguarda soltanto parti della chioma, e se dura solo qualche settimana, allora è l’effetto naturale del cambio di stagione. Meno shampoo e sali minerali come ferro e zinco possono aiutarci. 🔗 Leggi su Laverita.info

