Cadono in una zona impervia | due uomini feriti sull' Etna

Era iniziata come una semplice escursione sui pendii del versante sud-est dell’Etna, nelle zone a nord di Monte Calanna, nella parte alta della Valle di San Giacomo. Uno dei due uomini, recatosi a raccogliere castagne in un’area particolarmente ripida e fitta di vegetazione, è scivolato lungo il pendio, riportando un grave trauma a una gamba dopo una lunga caduta tra salti di roccia e cespugli. 🔗 Leggi su Feedpress.me

