Cadono in una zona impervia dell' Etna | salvati escursionista e vigile del fuoco gravemente feriti

Era iniziata come una semplice escursione sui pendii del versante sud-est dell’Etna, nelle zone a nord di Monte Calanna, nella parte alta della Valle di San Giacomo. Uno dei due uomini, recatosi a raccogliere castagne in un’area particolarmente ripida e fitta di vegetazione, è scivolato lungo il pendio, riportando un grave trauma a una gamba dopo una lunga caduta tra salti di roccia e cespugli. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Cadono in una zona impervia dell'Etna: salvati escursionista e vigile del fuoco gravemente feriti

Leggi anche questi approfondimenti

A causa del corto circuito il "B-24" capo formazione è costretto a sganciare il suo carico di bombe fuori bersaglio, subito imitato dai piloti degli altri aerei. Le bombe cadono in aperta campagna nella zona di Saronno. Avanza allora la seconda ondata. Ma c’è qu - X Vai su X

Caserta, oggi in via Ceccano, zona frequentata soprattutto dai giovani, è caduto un palo della luce. Fortunatamente non passava nessuno in quel momento e si sono evitate tragedie che avrebbero scosso l’intera comunità. Ma ci rendiamo conto? Veniamo da - facebook.com Vai su Facebook

Cadono in una zona impervia dell'Etna: salvati escursionista e vigile del fuoco gravemente feriti - Solo con la luce del giorno gli elicotteri della Marina Militare e dei Vigili del Fuoco sono riusciti, con più rotazioni, a completare il recupero dei due feriti e dei soccorritori ... Riporta msn.com

San Godenzo, donna 62enne cade in una marroneta e si ferisce a una gamba - San Godenzo (Firenze), 6 settembre 2025 – Una donna è caduta e si è ferita a una gamba nel comune di San Godenzo (Firenze) in località la Trappola. lanazione.it scrive

Escursionista soccorsa dall'elicottero in zona impervia nel Vco - Una escursionista di nazionalità tedesca è stata soccorsa nella notte in un'area impervia nella zona del rio Marmazza, nel territorio comunale di Pieve Vergonte, nel Verbano- Segnala ansa.it