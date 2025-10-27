Cadono in una zona impervia dell' Etna | salvati escursionista e vigile del fuoco gravemente feriti

Feedpress.me | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Era iniziata come una semplice escursione sui pendii del versante sud-est dell’Etna, nelle zone a nord di Monte Calanna, nella parte alta della Valle di San Giacomo. Uno dei due uomini, recatosi a raccogliere castagne in un’area particolarmente ripida e fitta di vegetazione, è scivolato lungo il pendio, riportando un grave trauma a una gamba dopo una lunga caduta tra salti di roccia e cespugli. 🔗 Leggi su Feedpress.me

cadono in una zona impervia dell etna salvati escursionista e vigile del fuoco gravemente feriti

© Feedpress.me - Cadono in una zona impervia dell'Etna: salvati escursionista e vigile del fuoco gravemente feriti

Leggi anche questi approfondimenti

cadono zona impervia etnaCadono in una zona impervia dell'Etna: salvati escursionista e vigile del fuoco gravemente feriti - Solo con la luce del giorno gli elicotteri della Marina Militare e dei Vigili del Fuoco sono riusciti, con più rotazioni, a completare il recupero dei due feriti e dei soccorritori ... Riporta msn.com

San Godenzo, donna 62enne cade in una marroneta e si ferisce a una gamba - San Godenzo (Firenze), 6 settembre 2025 – Una donna è caduta e si è ferita a una gamba nel comune di San Godenzo (Firenze) in località la Trappola. lanazione.it scrive

Escursionista soccorsa dall'elicottero in zona impervia nel Vco - Una escursionista di nazionalità tedesca è stata soccorsa nella notte in un'area impervia nella zona del rio Marmazza, nel territorio comunale di Pieve Vergonte, nel Verbano- Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Cadono Zona Impervia Etna