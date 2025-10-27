Caditoie e rete delle acque bianche ostruite il Comune corre ai ripari per scongiurare allagamenti
Occorre ripristinare la funzionalità della rete fognante delle acque bianche. E occorre anche fare presto. Dopo le piogge delle ultime settimane è stato accertato infatti che terreno, detriti, fogliami e sterpaglie varie hanno causato l’ostruzione delle caditoie stradali nonché delle reti delle. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
