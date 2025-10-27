Caditoie e rete delle acque bianche ostruite il Comune corre ai ripari per scongiurare allagamenti

Agrigentonotizie.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Occorre ripristinare la funzionalità della rete fognante delle acque bianche. E occorre anche fare presto. Dopo le piogge delle ultime settimane è stato accertato infatti che terreno, detriti, fogliami e sterpaglie varie hanno causato l’ostruzione delle caditoie stradali nonché delle reti delle. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Manutenzione straordinaria della rete acque bianche - La Giunta comunale, nella sua ultima seduta, su proposta dell'Assessorato ai Lavori pubblici, ha approvato la delibera “Manutenzione straordinaria rete acque bianche. Riporta live.comune.venezia.it

Acque meteoriche, in azione Hera per le caditoie - 500 caditoie nel territorio di Meldola al posto del Comune e coordina le attività di pulizia, manutenzione e pronto intervento delle fogne bianche. Riporta ilrestodelcarlino.it

Acque meteoriche affidate ad Hera, avviati i lavori nelle caditoie - Dall’inizio del 2025 la gestione delle reti delle acque meteoriche rientra nell’ambito del contratto di gestione del Servizio Idrico Integrato. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Caditoie Rete Acque Bianche