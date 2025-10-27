Cade e batte la testa in casa | bimba di 2 anni in fin di vita in ospedale

Bresciatoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È ricoverata in gravissime condizioni in ospedale la bimba di soli 2 anni che sabato pomeriggio ha battuto la testa in casa, mentre si trovava con i genitori nell'abitazione degli zii, a Palazzolo sull'Oglio. Su quanto accaduto stanno indagando i carabinieri di Chiari: da quanto si apprende la. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Palazzolo, cade e batte la testa mentre gioca: grave bimba di due anni - E' successo questa domenica mattina in casa dei parenti della sua famiglia, di origini marocchine. Si legge su quibrescia.it

cade batte testa casaBimba cade in casa e sbatte la testa, ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Bergamo - La piccola di quasi due anni risiede con la famiglia a Telgate, ma l’incidente è accaduto  nell’abitazione di alcuni parenti a Palazzolo sull’Oglio ... msn.com scrive

cade batte testa casaBoscaiolo cade, batte la testa e muore poco dopo al volante. La giornata nera in montagna: tre morti in provincia di Belluno - L'uomo di 42 anni di Livinallongo viveva a Pederobba ed è scivolato perdendo l'equilibrio mentre sistemava una recinzione lungo un sentiero. Riporta corrieredelveneto.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Cade Batte Testa Casa