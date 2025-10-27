Cade dalla moto in gara Gravissimo a 15 anni Paura nel circuito di cross
Attimi di grande paura ieri mattina al crossodromo di Miravalle. Un giovane pilota è stato trasportato d’urgenza a Careggi a seguito di una brutta caduta dalla propria moto. Ma andiamo con ordine. Siamo attorno alle 12 e nel circuito montevarchino è in corso l’ultima prova del campionato regionale tosco-umbro di motocross, l’evento che chiude la stagione e che ha radunato centinaia e centinaia di appassionati di motori. Il morale dei fan delle due ruote è alle stelle perché dopo venti anni, il prossimo 21 giugno, tornerà a Montevarchi il mondiale motocross, Gran Premio d’Italia. Mentre si sta disputando la gara della categoria 125, accade il peggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
