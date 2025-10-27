Cade da un cestello a 3 metri d'altezza e batte la testa nel Bresciano | gravissimo operaio di 25 anni

un 25enne è stato trasportato con la massima urgenza alla Poliambulanza di Brescia in seguito a un incidente sul lavoro. Il giovane sarebbe precipitato da un cestello a 3 metri d'altezza in una ditta di Urago d'Oglio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

