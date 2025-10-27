Cacciato dalla disco si finge finanziere per farsi riammettere | studente denunciato
Ferrara, 27 ottobre 2025 – Ubriaco fradicio dà fastidio alle persone presenti in una discoteca di Ferrara – verso l’1,30 di venerdì 25 ottobre – e per questo viene allontanato dalla sala da ballo. Così il giovane di 20 anni, studente e residente fuori provincia, ha pensato di fingersi un militare della Guardia di Finanza e di minacciare la security del locale con la pretesa di essere riammesso nella discoteca, altrimenti avrebbe proceduto al controllo dei libri contabili. E per cercare di rendere ancora più credibile la messinscena, il ragazzo ha addirittura chiamato il 112 simulando di appartenere alle fiamme gialle. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Scopri altri approfondimenti
Il ds viola dopo il ko contro il Milan: "Se il Var deve richiamare l'arbitro per un grave errore, questo è un errore enorme del Var... Il tecnico a rischio? Se c'è uno che merita di essere cacciato forse sono io" - facebook.com Vai su Facebook
Una Juve sana avrebbe già cacciato Tudor, ma dubito si accollino tre allenatori a libro paga. Nonostante ciò, due parole sui nomi che circolano per sostituirlo subito: - Mancini: non allena un club dal 2018, possibilità molto alte che sia più che bollito. (Continua - X Vai su X