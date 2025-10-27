Cacciato dalla disco si finge finanziere per farsi riammettere | studente denunciato

Ferrara, 27 ottobre 2025 – Ubriaco fradicio dà fastidio alle persone presenti in una discoteca di Ferrara – verso l’1,30 di venerdì 25 ottobre – e per questo viene allontanato dalla sala da ballo. Così il giovane di 20 anni, studente e residente fuori provincia, ha pensato di fingersi un militare della Guardia di Finanza e di minacciare la security del locale con la pretesa di essere riammesso nella discoteca, altrimenti avrebbe proceduto al controllo dei libri contabili. E per cercare di rendere ancora più credibile la messinscena, il ragazzo ha addirittura chiamato il 112 simulando di appartenere alle fiamme gialle. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

