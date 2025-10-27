Caccia al rapinatore dei centri scommesse | due colpi a segno in una settimana

LECCE – Due rapine a mano armata, compiute con modalità simili e un bottino complessivo che supera i 7mila euro, hanno riguardato altrettante agenzie di scommesse Snai in città, a distanza di pochi giorni l’una dall’altra. E ora è caccia a un soggetto che, forse, agisce in solitaria, viaggiando a. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

